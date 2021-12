Unfall in Siek : Golf-Kombi fährt in Ford-Van – fünf Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Siek wurden fünf Menschen verletzt und die beiden beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt.

Siek | Ein Verkehrsunfall mit fünf Verletzten hat sich am Mittwochabend, 22. Dezember, in Siek ereignet: Beteiligt waren ein VW-Golf-Kombi und ein Ford-Van. Die Ursache der Kollision ist noch unklar. Beide Fahrzeuge abgeschleppt Anscheinend ist der VW auf der Sieker Landstraße (Kreisel) mit der Front in die Fahrerseite des Ford gefahren. Dabei wu...

