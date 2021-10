Zeugen gesucht : Fünf Pkw in Börnsen aufgebrochen – Lenkräder und Spiegel gestohlen

Kriminelle haben in einer Nacht gleich mehrere Pkw aufgebrochen. Bei den betroffenen Pkw wurden die Fahrerairbags aus den Lenkrädern beziehungsweise die Lenkräder inklusive Airbags sowie eine Mittelkonsole ausgebaut.

Börnsen | Gleich fünf Mal schlugen bisher unbekannte Täter in einer Nacht in Börnsen zu. Sie brachen geparkte Pkw auf oder entwendeten einzelne Teile der Fahrzeuge. Laut der Polizei müssen sich alle fünf Taten in den Straßen „Zur Dalbek“ und „Am Buchenbergskamp“ zugetragen haben. Der Zeitraum der Taten konnte zwischen Mittwoch, 27. Oktober, 18 Uhr und Donner...

