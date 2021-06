Einsatz in Bünningstedt : Gully wird für Entenküken zur Falle

Die Entenküken piepsten voller Angst, die Mama watschelte aufgeregt umher, die Rettung gestaltete sich für die Feuerwehr kompliziert.

Bünningstedt | Die Feuerwehr hilft nicht nur Menschen. Manchmal muss sie auch nach Küken gucken. In einem schweißtreibenden Einsatz haben am Sonntagnachmittag die Feuerwehrleute in Bünningstedt nun fünf Entenküken gerettet, die in einen Gully neben der Straße gefallen waren. Spaziergänger hatten am Kremerbergweg ein lautes Piepen aus dem Schacht gehört und eine E...

