Corona-Zahlen aktuell : Fünf Covid-19-Patienten liegen in Stormarn auf Intensivstationen

Der Inzidenzwert in Stormarn liegt aktuell bei 641,8. Innerhalb von 24 Stunden wurden 213 weitere Fälle gemeldet, teilt das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung mit.

Bad Oldesloe | Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Kreis Stormarn insgesamt 32.905 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Zuletzt waren in den vergangenen 24 Stunden 213 weitere Fälle bestätigt worden. Das meldet das Gesundheitsamt des Kreises, am Donnerstag, 3. März. Inzidenzwert in Stormarn liegt bei 641,8 Die insgesamt 1572 gemeldeten Neuinfekt...

