Am Frühstück verschluckt : Fahrer kracht auf A24 bei Grande in Böschung – Sattelzug kippt um

Frühstück mit Folgen: Brummi-Fahrer kommt auf der A24 bei Grande von der Fahrbahn ab. Sattelzug kracht in Böschung und kippt um. Ladung landet auf der Fahrbahn. Trucker wird leicht verletzt.

Talkau | Lkw-Unfall am Mittwochmorgen, 17. November, auf der A24 zwischen Talkau und Grande in Fahrtrichtung Hamburg: Gegen 8.10 Uhr kam der Brummi-Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Grande rechts von der Fahrbahn ab. Der Sattelzug, randvoll mit Cola-Flaschen, krachte in die Böschung und kippte um. Laut Polizei verteilte sich die Glas-Fracht auf der Fahrbahn....

