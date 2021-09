Klima-Demo am 24. September : Fridays for Future geht in Bad Oldesloe wieder auf die Straße

Es beginnt mit einem Fahrradkorso, dann wird in der Oldesloer Innenstadt demonstriert: Die Fridays-for-Future Bewegung meldet sich zurück.

Bad Oldesloe | Corona hat die Bewegung lange ausgebremst, jetzt nimmt sie wieder Fahrt auf: Am Freitag, 24. September findet die nächste Fridays for Future-Kundgebung (FFF) in Stormarn statt. Bereits um 13.30 Uhr startet vom Bargteheider Utspann-Parkplatz aus eine Fahrraddemo in Richtung Kreisstadt, bevor dann die eigentliche FFF–Demo in Bad Oldesloe um 15 Uhr be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.