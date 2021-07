Vater und zwei Kinder verletzt : Fremdenfeindliches Motiv? Reizgas-Attacke auf Familie in Lübeck

Der Übergriff erfolgte auf einem Fußgängerüberweg: In Lübeck sind ein Mann und seine beiden Kinder durch Tierabwehrspray verletzt worden. Der mutmaßliche Täter hatte vermutlich rassistische Motive.

Lübeck | Ein offenbar fremdenfeindlicher Angriff auf eine türkischstämmige Familie in Lübeck ist ein Fall für den polizeilichen Staatsschutz. Bei dem Vorfall, der sich am am vergangenen Sonnabend ereignete, wurden der Familienvater und seine beiden vier und acht Jahre alten Kinder durch Reizgas verletzt. Unter Verdacht stehen ein 51-Jähriger und seine 49-jä...

