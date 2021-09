Zwischenfall im Baumarkt : Frei herumlaufender Hund beißt Mann in Lauenburg ins Bein

Die Polizei sucht nach dem Angriff des Tiers auf den 62-Jährigen jetzt nach Zeugen.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

30. September 2021, 15:47 Uhr

Bad Oldesloe | Ein unangeleinter Hund hat in einem Supermarkt in Lauenburg am 25. September unvermittelt einen Mann gebissen und dabei verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen und den Haltern des weißbraunen Tieres.

Der gebissene 62-Jährige habe zum Zeitpunkt des Vorfalls an der Kasse des Baumarkts an der Reeperbahn in Lauenburg angestanden.

Besitzer entfernten sich, ohne Vorfall zu klären

Der geschätzt ungefähr 35 Zentimeter große Hund soll in Begleitung von zwei Männern und einer Frau gewesen sein. Diese hätten sich nach der Attacke ihres unangeleinten Tieres einfach zu ihrem Fahrzeug mit Ostholsteiner Kennzeichen aufgemacht und seien davongefahren.

Die Polizei Lauenburg fragt daher, wer Angaben zu dem Vorfall und den Hundehaltern machen kann. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer (04153) - 30710 entgegengenommen.