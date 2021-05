Unfall bei Bad Oldesloe : Frau verliert auf A1 Kontrolle über ihr Auto – und walzt Leitplanke nieder

Auf Höhe des Autobahnparkplatzes Melmshöhe kam die Autofahrerin von der Straße ab.

Bad Oldesloe | Bei einem Unfall wurden am frühen Samstagmorgen auf der A1 zwischen Bad Oldesloe und Reinfeld eine Autofahrerin und deren Beifahrer verletzt. In Höhe des Autobahnparkplatzes Melmshöhe ist die Frau mit einem Mercedes Viano gegen die Leitplanke geprallt und hat diese auf einer Länge von rund 30 Metern niedergewalzt – dabei hat das Fahrzeug auch eine Not...

