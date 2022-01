Förderung vom Bund zugesagt : Shuttle-Dienst „Ioki“ rollt für drei Jahre durch Ahrensburg

Das Bundesverkehrsministerium hat eine jährliche Förderung in Höhe von 320.000 Euro bewilligt. Dafür muss das On-Demand-Projekt für drei Jahre fortgesetzt werden.

Ahrensburg | Nicht nur in diesem und im nächsten Jahr fahren die Ioki-Shuttles durch Ahrensburg, auch 2024 wird der Shuttle-Dienst durch die Stadt rollen. Das haben die Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Weiterlesen: Ioki fährt für drei Jahre weiter in Brunsbek, Lütjensee und Trittau Seit Dezember 2020 verstärken On-Demand-Shuttles – als...

