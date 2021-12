Gefahr für Sportler : Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz in Bad Oldesloe drohte umzustürzen

Die Stadtverwaltung in der Stormarner Kreisstadt reagierte sofort, als eine Überprüfung der Standfestigkeit der Flutlichtanlage am Exer echte Probleme offenbarte.

Bad Oldesloe | Das hätte übel ins Auge gehen können. Zwei der großen Flutlichtmasten am Kunstrasenplatz am Exer in Bad Oldesloe konnten nicht mehr die notwendige Standfestigkeit aufweisen. Das hatte eine Überprüfung der Anlage ergeben. Die möglichen Konsequenzen, etwa bei einem Sturm, mag man sich gar nicht ausmalen. Instabile Masten sofort entlastet Die ko...

