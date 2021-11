Entschärfung am Freitag : Evakuierungen in Oststeinbek und Glinde wegen Fliegerbombe

Einige Straßen- und Wohngebiete werden für die Entschärfung am Freitagvormittag gesperrt. Ein Bürgertelefon soll ab Mittwoch eingerichtet werden.

Oststeinbek/Glinde | Sowohl in Oststeinbek als auch in Glinde müssen am kommenden Freitag, 26. November, ab 7.30 Uhr einige Straßen- und Wohngebiete gesperrt werden. Der Grund: Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird an diesem Tag entschärft. Absperrradius von circa 1000 Metern Um den Bereich des Fundortes, den die Glinder Stadtverwaltung bisher nicht genau...

