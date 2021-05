Einsatz am Samstag : Flammen aus Motorraum – Feuerwehr löscht brennendes Auto bei Braak

Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Braak | Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren aus Braak und Stapelfeld: Weil während der Fahrt auf der Alten Landstraße bei Braak (Kreis Stormarn) ein Auto in Brand geraten war, mussten die Wehren am Samstagvormittag (22. Mai) ausrücken. Der VW-Fahrer war in Richtung Meilsdorf unterwegs, als er plötzlich eine Rauchentwicklung feststellte und Flammen im ...

