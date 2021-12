Löschfahrzeug 20-40 rollt an : Neues Feuerwehrfahrzeug im Konvoi von Ulm nach Kuddewörde

Aufstockung des Fuhrparks der Freiwilligen Feuerwehr Kuddewörde: Am Freitagabend, 10. Dezember, gegen 19 Uhr rollte das neue LF 20-40 Iveco Magirus an. Es wurde groß begrüßt, auch von Fackelträgern und Feuerwerk.

Kuddewörde | Neues Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Kuddewörde: Aus Ulm kam das LF 20-40 Iveco Magirus mit dem Funkrufnamen 37/46-01, das die Kameraden aus Kuddewörde dort abholten, am Freitagabend, 10. Dezember, gegen 19 Uhr am Spritzenhus an der Lauenburger Straße an. Im Konvoi (8 Fahrzeuge) – begleitet von den Wehren aus Witzhave ,Grande und natü...

