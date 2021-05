Corona-Impfung in Stormarn : Impfaktion der Feuerwehr Reinbek erfolgreich gestartet

Die besondere Impfaktion in der Feuerwache Reinbek ist am 11.Mai erfolgreich gestartet.

Reinbek | Die Feuerwehrfamilie steht fest zusammen, nicht nur wenns brennt, könnte das Motto der Impfaktion in der Feuerwache Reinbek lauten. Wie angekündigt startete am Dienstagabend, 11.Mai, die Freiwillige Feuerwehr Reinbek mit einer Impfaktion in der eigenen Feuerwache. Hintergrund: Seit dem 10. Mai ist die Prio-Gruppe 3 nach der Impfverordnung freigegeb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.