Sturmtief Zeynep : Orkan-Ticker: Einsatzreiche Sturmnacht für die Feuerwehren

Wir beobachten das Sturmgeschehen in Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg und berichten von den aktuellen Entwicklungen und Einsätzen rund um das Orkantief Zeynep.

Bad Oldesloe | Das Sturmtief „Zeynep“ erreicht am Freitag, 18. Februar, auch den Kreis Stormarn. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass die Auswirkungen stärker als beim vorausgehenden Sturmtief „Ylenia“ sein könnten. Wir beobachten das Geschehen in Stormarn und Umgebung in unserem Update-Sturmticker. 57 Sturmeinsätze in Stormarn seit Mitternacht 19. Februar,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.