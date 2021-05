Einsatz in Oststeinbek : Tonnenschwerer Gabelstapler rammt Hallenwand

Drei Elemente des Gebäudes stürzten nach dem Zusammenprall nach außen und fielen in den Hof der Firma im Hegen.

Oststeinbek | Bei Arbeiten in der Halle einer Firma in Oststeinbek ist am Dienstagvormittag, 25. Mai, der Fahrer eines Gabelstaplers mit seinem tonnenschweren Fahrzeug in die Innenfassade geprallt. Drei Elemente des Gebäudes stürzten nach dem Zusammenprall nach außen und fielen in den Hof der Firma im Hegen. Erstmeldungen vom Unfallort wonach der Fahrer in seine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.