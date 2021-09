Rauchentwicklung : Feuerwehreinsatz in Großhansdorfer Parkklinik

Durch die Rauchentwicklung wurde die Brandmeldeanlage der Klinik ausgelöst und parallel dazu erfolgte die Alarmierung für die Feuerwehr.

Großhansdorf | Der defekte Motor eines Lüfters hat am Samstagnachmittag, 4. September, in der Parkklinik Manhagen einen Einsatz für die Feuerwehr in Großhansdorf ausgelöst. Durch die Rauchentwicklung wurde die Brandmeldeanlage der Klinik ausgelöst und parallel dazu erfolgte die Alarmierung für die Feuerwehr. Defekter Motor sorgt für Rauchentwicklung Als die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.