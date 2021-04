Wentorf bei Hamburg : Auf dem Herd vergessenes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Bevor sie ihre Wohnung verließ, hat eine Frau in Wentorf Essen auf einer heißen Herdplatte stehen lassen.

Wentorf | Angebranntes Essen auf der heißen Kochplatte hat am Sonntagmittag für einen Einsatz der Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Lange Asper in Wentorf bei Hamburg gesorgt. Brandgeruch und Rauchmelder alarmieren die Nachbarn Hausbewohner hatten die Rauchmelder gehört und einen Brandgeruch festgestellt. Daraufhin setzten sie einen Notruf...

