Feuerwehr im Einsatz : In Glinde: Zwölf Meter hoher Baum stürzt auf Straße – DWD warnt vor Sturm

Im Laufe des Wochenendes muss erneut mit Verkehrsbehinderungen im Kreisgebiet gerechnet werden. Orkantief Nadia ist im Anmarsch.

Glinde | Kurz vor Eintreffen des Orkantiefs Nadia in Schleswig-Holstein hat die Feuerwehr Glinde sich bereits um einen ersten umgestürzten Baum kümmern müssen. Dieser war am Freitagabend (28. Januar) auf die Avenue St Sebastien gekippt. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Straße musste gesperrt werden. Feuerwehr Glinde zersägt Baum Der Vorfall hatte sich kurz nach 22 Uhr in Höhe der Poststraße abgespielt. Der zwölf Meter hohe Baum neben der Bahnstrecke kippte auf die Straße und blockierte diese. Die Feuerwehr Glinde rückte daraufhin aus, sicherte die Einsatzstelle, leuchtete diese aus und begann damit, den Baum zu zersägen. Im Anschluss an die Arbeiten wurde die Straße gesäubert. Dann gaben Feuerwehr und Polizei die Avenue St Sebastian wieder für den Verkehr frei. Sturmwarnung des DWD Am Samstag und Sonntag muss dann im Kreis Stormarn erneut mit Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für das Wochenende vor schweren Sturmböen im Kreis Stormarn und weiten Teilen Schleswig-Holsteins. Entsprechende Hinweise waren am Freitagabend veröffentlicht worden. Related content Im Verlaufe des Tages nimmt die brisante Wetterlage immer mehr an Fahrt auf: Ab 14 Uhr wird im gesamten Kreisgebiet mit schweren Sturmböen samt Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h und 95 km/h gerechnet – anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung. Die amtliche Warnung gilt bis Sonntag, 8 Uhr. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.