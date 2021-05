Wohnungsbrand und Türöffnung : Zwei Feuerwehreinsätze zeitgleich in Ahrensburg

Erst brannte eine Wohnung in einer Notunterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose, dann musste die Feuerwehr zum Notfall.

Ahrensburg | Zunächst wurde die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg am Dienstagvormittag, 25. Mai, zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die städtische Notunterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose am Reeshoop alarmiert. Danach ging es zu einer Türöffnung für den Rettungsdienst. Wohnung war bereits stark verqualmt Bei Eintreffen im Reeshoop stellten die Feuerwehr...

