Passanten entdecken Ölfilm : Feuerwehr verhindert in Großhansdorf einen größerem Umweltschaden

Es roch stark nach Kraftstoff und eine vielfarbig schimmernde Flüssigkeit stieg am Dorfteich an die Oberfläche auf.

Großhansdorf | Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Mit einem gezielten Einsatz haben am Sonnabend, 27. November, Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Großhansdorf und Ahrensburg einen größeren Umweltschaden im Landschaftsschutzgebiet am Groten Diek in der Waldgemeinde Großhansdorf verhindert. Spaziergänger entdecken Verunreinigungen auf dem Wasser Spaziergä...

