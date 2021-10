Mehrere Verletzte : Feuerwehr löscht Brand in einer Fahrrad-Werkstatt in Ahrensburg

Das Feuer bracht am Freitagabend, 29. Oktober, aus noch unbekannter Ursache aus. Hausbewohner versuchten den Brand zu löschen.

Ahrensburg | Ein Feuer in der Werkstatt eines Fahrradhändlers in der Manhagener Allee hat am Freitagabend, 29. Oktober, in Ahrensburg für einen längeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Brennende Fahrradschläuche, Werkzeug und mehrere Fahrräder hatten für eine starke Verqualmung des kombinierten Wohn- und Geschäftshauses gesorgt. Drei Hausbewoh...

