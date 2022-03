Sirenenalarm am Sonntagmorgen : Feuerwehr im Großeinsatz – Historisches Reetdachhaus in Rümpel brennt

Fünf Feuerwehren mit mit über 70 Einsatzkräften sind am Sonntagmorgen, 27. März, zu einem Einsatz in Rümpel ausgerückt. Dort brennt ein über 100 Jahre altes Haus.

Rümpel | Die Sirenen waren am Sonntagmorgen, 27. März, deutlich in Bad Oldesloe und Umgebung zu hören. Der Grund: um 8.16 Uhr waren diverse Feuerwehren durch die Integrierte Leitstelle Süd zu einem Brand in Rümpel geschickt worden. Über 100 Jahre altes Reetdachhaus von Feuer betroffen Im Giebelbereich eines über hundert Jahre alten Reetdachhauses war Feu...

