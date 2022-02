Starke Regenfälle in Stormarn : Feuerwehr erneut bei Hoisdorfer Fischzucht im Wasser-Einsatz

Wie schon bei einem der vergangenen Unwetter drohen die Fischteiche so überzulaufen, dass das Wasser in die Geschäftsräume eindringen könnte. Feuerwehren versuchen das zu verhindern.

Hoisdorf | Die anhaltend starken Regenfälle haben am Sonntagnachmittag, 6. Februar, erneut die Teiche der Fischzucht Raukuttis am Fürstenhorst zum Überfluten gebracht. Das Wasser drohte wie schon bei einem der vergangenen Unwetter in das Wohnhaus und das Ladengeschäft zu laufen. Weiterlesen: Fischzucht-Teich drohte ihn Wohnräume überzulaufen „Obwohl ...

