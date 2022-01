Jäger kommt zu Hilfe : Eingeklemmtes Reh in Hoisbüttel von der Feuerwehr befreit

Feuerwehrleute und Jäger kümmern sich in Hoisbüttel um ein junges Reh, das in einem Zaun feststeckt.

Hoisbüttel | Feuerwehrleute haben am Donnerstag, 6. Januar, in Hoisbüttel ein junges Reh befreit, das in einem Wildschutzzaun am Schevenbarg eingeklemmt war. Spaziergänger hatten im Wald die angstvollen Rufe des hilflosen Tieres gehört und die Freiwillige Feuerwehr informiert. Jäger nimmt Tier in seine Obhut Beim Eintreffen der Feuerwehrleute steckte das Tie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.