Tierischer Feuerwehr-Einsatz : Zwei Dohlen aus Kaminrohr eines Mittelreihenhauses in Glinde gerettet

Hausbewohner hatten Geräusche im Kaminabzug gehört und vorsichtshalber die Glinder Feuerwehr alarmiert.

Glinde | Feuerwehrleute in Glinde haben am Sonntagabend, 25. April, in einer tierischen Aktion zwei Dohlen befreit, die versehentlich in den Kaminabzug eines Mittelreihenhauses geflogen waren und sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnten. Vögel kamen in Kunststoffkiste Hausbewohner in der Straße Am Sportplatz hatten Geräusche aus dem innenliegen...

