Tierrettung in Glinde : Feuerwehr befreite eingeklemmtes Reh

Feuerwehrleute haben am Dienstagabend in Glinde ein Reh gerettet, das in einem Metalltor am Willinghusener Weg gefangen war.

Glinde | Feuerwehrleute haben am Dienstagabend in Glinde ein Reh gerettet, das in einem Metalltor am Willinghusener Weg gefangen war. Ein Spaziergänger hatte das hilflose Tier entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Zunächst beruhigten die Glinder Feuerwehrleute das Tier und hüllten es in eine Decke ein. Dann drückten sie mit einem hydraulischen Spreizer...

