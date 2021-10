Viel Lob für Bandbekämpfer : Feuerwehr-Ehrungen erstmals auf dem Marktplatz Bad Oldesloe

Die besondere neue Veranstaltung unter freiem Himmel war durch Corona notwendig geworden, kam aber so gut an, dass sie eine Zukunft haben könnte.

Bad Oldesloe | Unter dem Motto „Stadt und Land – Hand in Hand“ haben sich am Donnerstagabend, 30. September, auf dem Marktplatz in Bad Oldesloe die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt und des Amtes Bad Oldesloe-Land versammelt um im festlichen Rahmen öffentlich ihre Kameradinnen und Kameraden zu ehren. „Es war die erste Veranstaltung dieser Art in Stormarn und sie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.