Feueralarm in Ahrenburg : Sauna im Keller eines Doppelhauses fängt plötzlich Feuer

Vermutlich hat ein technischer Defekt das Feuer im Keller des Doppelhauses verursacht. Als die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg eintraf, war die Wandvertäfelung bereits abgebrannt.

Ahrensburg | Vermutlich nach einem technischen Defekt geriet am späten Sonntagabend, 13. Juni, eine Sauna im Keller eines Doppelhauses am Sanddornweg in Ahrensburg in Brand. Eine Hausbewohnerin wurde vom Rettungsdienst auf Rauchgas-Inhalation untersucht. Sie blieb jedoch zum Glück unverletzt und wurde von ihrer Nichte am Brandort abgeholt. Nichte holt Hausbewoh...

