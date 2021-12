Feuerwehr Ahrensburg : Neues Rettungsboot und frisch inspizierte Drehleiter präsentiert

Eine Besonderheit des neuen Bootes ist, dass es auch auf Bahnschienen eingesetzt werden kann, in dem es schnell umgerüstet wird. Die Drehleiter hat neue LED-Scheinwerfer erhalten.

Ahrensburg | Bei ihrem letzten Übungsdienst in diesem Jahr haben sich die Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg mit den Neuerungen an der Drehleiter und einem neuen Rettungsboot vertraut gemacht. Die Drehleiter kam am Freitagabend,3. Dezember, nach zweimonatiger Dauer von der vorgeschriebenen Zehn-Jahres-Inspektion zurück und das neue Aluminiumbo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.