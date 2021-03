Feuer in Bargteheide : Toilettenpapier-Rolle auf Herd fängt Feuer

Erneut musste die Freiwillige Feuerwehr Bargteheide zu einem Brand im Mehrfamilienhaus im Traberstieg 7 ausrücken.

Bargteheide | Rauchmelder hatten ausgelöst und es roch im ganzen Haus verbrannt. Daraufhin hatten Anwohner am Montagabend, 8. März, einen Notruf abgesetzt. Kurz vor 20 Uhr wurden die Einsatzkräfte von der Rettungsleitstelle IRLS Süd in den Traberstieg 7 in Bargteheide alarmiert. Die Anschrift war den Einsatzkräften gut bekannt. In der Vergangenheit hat es in diesem...

