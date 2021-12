Großeinsatz für die Feuerwehr : Holzhaus in Güster brennt bis auf die Grundmauern nieder

Als die Retter eintrafen, stand der vordere Teil des Haus bereits in Flammen. Ein verheerendes Feuer hat in Güster ein Holzhaus zerstört. Jetzt ermittelt die Polizei.

Güster | Die Holzbauweise gab den Flammen immer neue Nahrung: Ein Feuer hat am Dienstag ein Einfamilienhaus an der Seestraße in Güster bis auf die Grundmauern zerstört. Anwohner hatten die Flammen entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Doch zu retten war das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr. Mehrere Feuerwehren wurden nachalarmiert „Wir wu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.