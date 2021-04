Bad Oldesloe : Bahnstrecke nach Böschungsbrand gesperrt

Kurz hinter dem Ortsausgang nahe einer Eisenbahnbrücke brannten rund 60 Quadratmeter der Böschung neben dem Bahndamm.

Bad Oldesloe | Nach einem Böschungsbrand war die Bahnstrecke zwischen Bad Oldesloe und Lübeck am Montagnachmittag, 26. April, für eine halbe Stunde lang voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe wurde um 13.40 Uhr alarmiert. Als die Feuerwehrleute kurz nach dem Alarm am Einsatzort eintrafen, brannten kurz hinter dem Ortsausgang in der Nähe einer Eisen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.