Wieder Feuer in Großhansdorf : Container brennt an Schule - offenbar war es ein Brandstifter

Am Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Großhansdorf um 19.48 Uhr zu einem Feuer auf das Gelände der Friedrich-Junge-Schule alarmiert. Es war nicht der erste Einsatz, offenbar geht ein Brandstifter um.

Großhansdorf | Bereits zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit hat offenbar ein Brandstifter in Großhansdorf zugeschlagen. Auf dem Schulgelände an der Sieker Landstraße und am Bahnhof Kiekut gerieten zuletzt zwei Fahrräder mit Anhänger sowie einen Container mit Altpapier in Brand. „Dunkle Gestalt“ schlich über das Gelände Am Dienstagabend wurde die Freiwillige F...

