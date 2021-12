Brennende Kerze schuld? : Feuer in Einfamilienhaus in Großensee – Bewohner schwer verletzt

Vermutlich durch eine brennende Kerze kam es in einem Einfamilienhaus in Großensee zu einem Feuer mit einer schwer verletzten Person.

Großensee | Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Großensee am Donnerstagmittag, 9. Dezember, wurde ein Bewohner schwer verletzt. Auslöser des Feuers könnte eine brennende Kerze gewesen sein, so die Polizei. Gegen 11.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu dem Brandherd in der Wilhelm-Eylmann-Straße aus. Im Wohnzimmer waren Einrichtungsgegenstände, vermu...

