100 Feuerwehrleute im Einsatz : Feuer auf dem Hof eines Recyclingunternehmens in Ratzeburg

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde auch die Nina-Warnapp durch die Integrierte Leitstelle Süd ausgelöst.

Ratzeburg | Großeinsatz für fünf Freiwilligen Feuerwehren in Ratzeburg am Montagmorgen, 23. August. Der Grund: Auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes in der Heinrich-Herrtz-Straße geriet aus zunächst noch unbekannter Ursache eine Halle in Brand. Alarmierung um 10.26 Uhr Um 10.26 Uhr wurden die Einsatzkräfte durch die Integrierte Leitstelle Süd (IRLS) alar...

