Feuer in Großensee : Einsatz für die Feuerwehr: Schornstein von Mehrfamilienhaus brennt

Ein technischer Defekt an einer Drehleiter sorgte beim Einsatz für Schwierigkeiten. Die Hausbewohner brachten sich bereits vorab in Sicherheit.

Großensee | Flammen schlugen aus dem Schornstein und Funken sprühten am Dienstagabend über das Dach eines Mehrfamilienhauses am Wünschberg. Nachbarn hatten den Brand bemerkt und sofort einen Notruf abgesetzt. Hausbewohner brachten sich in Sicherheit Daraufhin wurden von den Rettungsleitstelle IRLS Süd zunächst die Freiwilligen Feuerwehren FF Großensee, FF L...

