Mehr Idee als Zusage : Karpfenfest – Reinfeld will keine Corona-Kompromisse eingehen

Veranstalter Martin Huss hofft, dass die Regeln bis August weiter gelockert werden und das beliebte Fest fast normal über die Bühne gehen kann.

Reinfeld | Ist es realistisch, optimistisch oder unvernünftig? Wird das Fest wirklich stattfinden können? Ohne Masken und Abstand will Reinfeld in diesem Jahr das Karpfenfest vom 27. bis 29. August feiern – vorausgesetzt die Pandemie-Regeln lassen das bis August zu. Veranstalter Martin Huss will bei dem Fest keine Kompromisse eingehen: „Ich will an die Vorjahre ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.