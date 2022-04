Radfahren in Stormarn : Feierabendtour des ADFC rund um Ahrensburg

Coronabedingt konnte der ADFC Stormarn in den vergangenen zwei Jahren kaum Radtouren anbieten. Jetzt ist es wieder soweit und der ADFC Ahrensburg will in dieser Saison bis Ende Oktober insgesamt 39 Touren anbieten.

Ahrensburg | „Von der ruhigen Feierabendtour bis zur 110 Kilometer langen Tour nach Eutin, von entspannten Ausflugszielen bis zu sportlichen Crosstouren wird alles geboten“, sagt Jürgen Griebel. „Unsere Tourenleiter sind startklar und freuen sich über viele Mitradler“, so der Ortsgruppensprecher des Ahrensburger ADFC. Die Teilnahme an allen Touren ist kostenfre...

