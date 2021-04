Bad Oldesloe : Fast unbekleidete Frau pöbelt und schubst Fahrgäste in Nordbahn

Auf der Fahrt von Bad Segeberg nach Bad Oldesloe befand sich ein Frau offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand.

Bad Oldesloe | Eine fast unbekleidete 38-Jährige Frau, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat in der Nordbahn auf der Fahrt von Bad Segeberg nach Bad Oldesloe für Aufregung gesorgt. Am Freitag, 2. April, wurde laut Polizeibericht die Bundespolizei in Lübeck benachrichtigt. Der Grund: in der Nordbahn von Bad Segeberg nach Bad Oldesloe w...

