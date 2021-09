Vanille- und Teeverarbeitung : Familienunternehmen aus Reinbek expandiert – aber nicht in Schleswig-Holstein

Am Traditionsstandort des Vanille-Verarbeiters Wollenhaupt bestehe laut Angaben des Wirtschaftsministeriums in Schwerin keine Möglichkeit zur Erweiterung. Deshalb zieht die die Vanille-Sparte nun nach Valluhn-Gallin.

Reinbek | Der Vanille-Verarbeiter Wollenhaupt aus Reinbek bei Hamburg will expandieren und dazu nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Schwerin die Produktion in den Businesspark Valluhn-Gallin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verlegen. Keine Erweiterung in Reinbek Am Traditionsstandort in Reinbek bestehe keine Möglichkeit zur Erweiterung wie in Vallu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.