Unfall im Hagel : Familie überschlägt sich mit SUV auf der A24 bei Möhnsen

Bei einem Unfall wurde am Dienstagnachmittag,6. April, auf der A 24 eine Familie mit ihren drei Kindern leicht verletzt.

Avatar_shz von Peter Wüst

06. April 2021, 18:20 Uhr

Möhnsen | Bei einem Unfall wurde am Dienstagnachmittag,6. April, auf der A 24 eine Familie mit ihren drei Kindern leicht verletzt. Die Familie war mit einem Audi Q5 in Richtung Hamburg unterwegs, als dessen Fahrer bei einem Schnee- und Hagelschauer in Höhe der Ortschaft Möhnsen nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen überschlug sich im Grünstreifen und blieb auf dem Dach liegen.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Erstmeldungen wonach die Insassen bei dem Unfall eingeklemmt worden wären, bestätigten sich nicht. Bei Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren FF Talkau , FF Elmenhorst und FF Schwarzenbek waren alle fünf Insassen bereits vom Rettungsdienst aus dem Unfallauto befreit.

rtn, christoph leimig

Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden alles Verletzten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Rettungssanitäter hatten zuvor den Kindern sogenannte Tröste-Teddys überreicht. Der sicherheitshalber angeforderte Rettungshubschrauber Christoph 29 transportierte nicht.

Folgeunfall am Stauende

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Im Rückstau ereignete sich ein Folgeunfall: Ein Lastwagen fuhr auf der linken Spur auf einen Transporter auf.

rtn, christoph leimig

Beide Fahrer blieben unverletzt. Erst am Ostermontag hatte es in diesem Bereich der Autobahn witterungsbedingte Unfälle mit sechs beteiligten Fahrzeugen gegeben.