Barsbüttel : In Drachenschnur verheddert: Feuerwehr rettet einen Falken

Ein Falke hat sich in Barsbüttel in eine Sehne verheddert, Feuerwehrleute retten den Greifvogel.

Barsbüttel | Gefangen in einer Drachenschnur: Hilflos flatterte ein Falke in acht Meter Höhe in einem Baum hin und her. Spaziergänger hatten das Tier am späten Donnerstagnachmittag in der Feldmark Am Bondenholz in Barbüttel entdeckt und die Feuerwehr informiert. Daraufhin rückten die Feuerwehrleute der Barsbütteler Wehr aus und begannen mit der Rettungsaktion, ...

