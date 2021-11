Fahrzeugkontrolle Oststeinbek : Urkunden gefälscht – berauscht, betrunken und unerlaubt unterwegs

Eine großangelegte Polizeikontrolle fand in Oststeinbek statt. Zahlreiche Auto-Sünder wurden gestoppt. Bei der Überprüfung von 140 Fahrzeugen traten zahlreiche Ordnungswidrigkeiten und einige Straftaten zu Tage.

Oststeinbek | Große Polizei-Präsenz in Oststeinbek: Dort führten am Donnerstag, 11. November, in der Zeit von 17 bis 23 Uhr Beamte aus Glinde zusammen mit Beamten der Polizeiautobahn- und Bezirksreviere Bad Oldesloe und Ratzeburg sowie der Polizeistation Bargteheide eine Verkehrskontrolle in der Möllner Landstraße durch. Auch Mitarbeiter des Zolls und Kräfte des TH...

