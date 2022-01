Vier Personen verletzt : Fahrzeug überschlägt sich auf der K64 bei Vinzier

Der Pkw blieb auf dem Dach in der Böschung liegen. Der junge Fahrer hatte erst seit kurzer Zeit den Führerschein.

Vinzier | Bei einem Unfall wurden in der Nacht auf Sonntag, 23. Januar, vier Menschen in Stormarn verletzt. Auf der K64 bei Vinzier-Heidsiek war ein Nissan Qashqai in einer Kurve von der Straße abgekommen, hatte leicht einen Baum touchiert und sich danach überschlagen. Junger Fahrer verliert Kontrolle über das Fahrzeug Der Wagen blieb auf dem Dach in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.