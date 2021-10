Kommissar Zufall : Fahrraddieb stürzt auf der Flucht – vor einem Polizeigebäude

Nur kurz dauerte die Fahndung nach einem Fahrraddieb, der nach seiner kriminellen Tat in der Emil-Specht-Allee in Aumühle flüchtete. Denn Kommissar Zufall war am Werk.

Aumühle | Nur kurz dauerte die Fahndung nach einem Fahrraddieb, der nach seiner kriminellen Tat in der Emil-Specht-Allee in Aumühle flüchtete. Denn Kommissar Zufall war am Werk. Mann flieht mit gestohlenem Rad Doch zurück zum Anfang: Am Mittwoch, 27. Oktober, gegen 10.50 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie sich zwei Männer an den Fahrräder am Busbahnhof zu sch...

