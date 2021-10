Schwerer Unfall auf der K80 : Fahrerin verletzt – zwei BMW kollidieren auf Kreuzung in Glinde

Beim Abbiegevorgang übersah offenbar eine Fahrerin eines BMW einen anderen BMW. Der Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden.

Glinde | Schwerer Unfall In Glinde am Mittwochnachmittag. Zwei BMW kollidierten auf der K80 auf der Möllner Landstraße. Eine 25-Jährige aus Reinbek wurde beim dem Zusammenstoß verletzt. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen war die Reinbekerin gegen 17.10 Uhr in Richtung Barsbüttel unterwegs. Sie wollte dann nach links in die Möllner Landstraße in Ri...

