Fahrerflucht in Ahrensburg : 18-jährige Motorradfahrerin stürzt – Verursacherin fährt weiter

Statt sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern, fuhr die Fahrerin eines weißen Kleinwagens weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Avatar_shz von Susanne Link

23. September 2021, 15:47 Uhr

Ahrensburg | Mit ihrem Krad fuhr eine 18-Jährige am Mittwoch, 22. September gegen 11.10 Uhr die Straße Brauner Hirsch in Richtung Ahrensfelde entlang. Dann plötzlich der Schock: In einer Linkskurve kam ihr ein weißer Kleinwagen mittig auf der Fahrbahn entgegen.

Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich

„Um einen Zusammenstoß zu verhindern führte die 18- Jährige eine Vollbremsung durch und verlor hierbei die Kontrolle über das Krad und stürzte“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.

Doch die mutmaßliche Verursacherin des Unfalls, eine ungefähr 30-35 Jahre alte Frau, hielt darauf hin nicht an. Sie fuhr einfach weiter, ohne sich um die gestürzte und leicht verletzte Motorradfahrerin zu kümmern.



Polizei sucht Zeugen

„Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt“, sagt Fischer. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Unfall.

Wer Angaben zu dem weißen Kleinwagen oder dessen Fahrerin machen kann, kann sich an das Polizeirevier Ahrensburg unter der Telefonnummer (04102)- 8090 wenden.