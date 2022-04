Polizei sucht Zeugen : Fahrer schert auf der 225 plötzlich aus – hinter ihm kracht es

Am vergangenen Samstag, 9. April, kam es laut Polizei auf der Landesstraße 225 zu einem Unfall. Der mutmaßliche Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

